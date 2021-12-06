Дочка виявила тіло матері, але було пізно: у Дніпрі жінка вистрибнула з вікна на 9 поверсі

У Дніпрі, де після сварки молода жінка вистрибнула з 10 поверху багатоповерхового будинку, наклала на себе руки пенсіонерка, яка мешкала на 9 поверсі.

Як повідомляє «Дніпро Оперативний», трагедія сталася в одному з будинків на Запорізькому шосе, де рахунки з життям звела 66-річна жінка.

За даними джерела, на яке посилається видання, тіло матері під будинком побачила її донька, яка й викликала поліцію.

Відомо, що жінка стояла на обліку у психіатра. Двері квартири були замкнені зсередини на засув.

Раніше у Києві з вікна на 19-му поверсі викинулася жінка. За словами чоловіка загиблої, дружина сказала про свій намір, але він не встиг нічого зробити — жінка зачинилася у кімнаті та наклала на себе руки.

Фото «Дніпро Оперативний».

501

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter