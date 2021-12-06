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Події

Звела рахунки із життям: у Запоріжжі 16-річна дівчина стрибнула з балкона 9 поверху

13:51 6 грудня 2021
Балкон

У Запоріжжі 16-річна дівчина вистрибнула із загального балкону на 9 поверсі багатоповерхового будинку.

Як повідомляє «Актуально», надзвичайна подія сталася вдень у неділю, 5 грудня, у Космічному мікрорайоні на вулиці Ситова.

В обласній поліції заявили, що неповнолітня наклала на себе руки. Її тіло виявили біля під'їзду багатоповерхівки.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 1 статті 115 ККУ з додатковою кваліфікацією «самогубство».

Наголошується, що минулого року дівчина проходила стаціонарне лікування в обласній психіатричній лікарні Запоріжжя.

Нагадаємо, що нещодавно схожа трагедія сталася у Дніпрі, де з вікна квартири на 9 поверсі викинулася 66-річна жінка, яка перебувала на обліку у психіатра. Дочка, яка йшла до матері, виявила її труп біля будинку.

Фото з Pixabay

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