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Події

Просять номер картки для «виплат» за вакцинацію: стало відомо про новий спосіб шахрайства «від імені МОЗ»

14:36 6 грудня 2021
банківські карти

Після того, як в Україні пообіцяли виплачувати тисячу гривень повністю вакцинованим громадянам, активізувалися шахраї.
Аферисти розсилають повідомлення нібито від МОЗ та просять людей повідомити номер банківської картки, щоб перерахувати гроші.

Про це на брифінгу 6 грудня повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Чиновник заявив, що МОЗ таких повідомлень нікому не надсилало. Він нагадав, що гроші за вакцинацію українці отримуватимуть через програму «Дія».

Їх почнуть видавати з 19 грудня, коли стартує програма «єПідтримка».

«Програма цільового фінансування вразливих категорій бізнесу під час карантину «єПідтримка» розпочнеться 19 грудня. Механізм отримання такої фінансової допомоги — онлайн через мобільний додаток «Дія», — сказав Ляшко.

Нагадаємо, гроші за вакцинацію виплачуватимуть на безкоштовні віртуальні картки у додатку «Дія». Їх можна буде витратити на придбання книг, абонементів до спортзалів, відвідування кінотеатрів, театрів тощо, або купити квитки на подорожі всередині країни. У програмі візьмуть участь понад 6000 підприємств у сфері культури, спорту та пасажирських перевезень. Їхній перелік поки що невідомий.

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