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Події

У Кривому Розі іноземці зі зброєю влаштували криваві «розбірки»: одна людина загинула

15:36 6 грудня 2021
Пістолет

У неділю, 5 грудня, у Кривому Розі конфлікт між двома групами іноземців закінчвся стріляниною та смертю одного з них.

Як повідомляють у ГУНП на Дніпропетровщині, під час конфлікту 35-річний чоловік ударив ножем 28-річного хлопця. Поранений застосував зброю, вистріливши кривднику у груди та вбив його.

«35-річний чоловік загинув від вогнепального поранення в груди, 28-річний — доставлений до лікарні з численними ножовими пораненнями і перебуває під цілодобовим конвоєм» , — повідомили у поліції.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (вбивство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Раніше повідомлялося про смертельний інцидент на полюванні, де загинув колишній заступник військового комісара Миколаївської області.

Фото з Pixabay

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