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Події

У всіх школах Харкова шукають вибухівку: що відомо

17:46 6 грудня 2021
харків поліція

У Харкові фахівці-вибухотехніки разом із слідчо-оперативними групами поліції перевіряють 186 шкіл міста. Вранці 6 грудня на електронну адресу шести шкіл надійшов лист про вибуховий пристрій, що нібито знаходиться в приміщенні. Пізніше такі ж листи отримали ще чотири навчальні заклади. Поліція повідомила, що збирається перевірити не лише ті школи, яким надійшли погрози, а всі освітні заклади міста.

Наразі жодних слідів вибухівки перевіряльники не виявили.

Як повідомляє Telegram-канал ТруХа, листи із погрозами школи отримали електронною поштою. «Мінер» підписався як Руслан і вимагав не звертатися до поліції, а перерахувати йому 5 млн. гривень. Інакше шантажист обіцяв привести в дію вибухові пристрої.

Нагадаємо, «псевдомінери» зазвичай розсилають погрози електронною поштою. Телефонне «мінування» практикується рідко, але часом поліції доводиться розслідувати і такі випадки. Попри усталені стереотипи, «мінерами» не завжди є підлітки, іноді виявляється, що хулігани — особи поважного віку.

Фото архів hk.npu.gov.ua

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