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Події

У Чернігівській області зіткнулися маршрутка та вантажівка: 10 загиблих, 7 постраждалих

9:45 7 грудня 2021
ДТП

У вівторок, 7 грудня, на Чернігівщині біля села Брусилів зіткнулися вантажівка та маршрутний автобус. Про це повідомили у ДСНС.

Аварія сталася близько 8 години ранку на автодорозі Н-27 Чернігів-Грем'яч. Маршрутний мікроавтобус «Чернігів-Сосниця» зіткнувся з вантажівкою.

Внаслідок ДТП загинуло 10 осіб та 7 осіб травмовано.

Для вилучення постраждалих та загиблих у маршрутці залучали 10 рятувальників та 3 одиниці техніки.

Пізніше рятувальники уточнили, що загинуло 11 людей та 8 травмовано.

Нагадаємо, у неділю, 5 грудня, на трасі Київ — Чоп у Житомирській області у ДТП загинула майже вся родина — батько та двоє його синів, хлопчики 11 та 5 років. Мати з тяжкими травмами перебуває у лікарні.

Фото https://t.me/dsns_telegram/3419

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