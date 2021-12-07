У Чернігівській області зіткнулися маршрутка та вантажівка: 10 загиблих, 7 постраждалих
У вівторок, 7 грудня, на Чернігівщині біля села Брусилів зіткнулися вантажівка та маршрутний автобус. Про це повідомили у ДСНС.
Аварія сталася близько 8 години ранку на автодорозі Н-27 Чернігів-Грем'яч. Маршрутний мікроавтобус «Чернігів-Сосниця» зіткнувся з вантажівкою.
Внаслідок ДТП загинуло 10 осіб та 7 осіб травмовано.
Для вилучення постраждалих та загиблих у маршрутці залучали 10 рятувальників та 3 одиниці техніки.
Пізніше рятувальники уточнили, що загинуло 11 людей та 8 травмовано.
Нагадаємо, у неділю, 5 грудня, на трасі Київ — Чоп у Житомирській області у ДТП загинула майже вся родина — батько та двоє його синів, хлопчики 11 та 5 років. Мати з тяжкими травмами перебуває у лікарні.
Фото https://t.me/dsns_telegram/3419718
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