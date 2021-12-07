Страшна ДТП у Чернігівській області: кількість жертв зросла, рух транспорту обмежено

Число загиблих внаслідок аварії поблизу села Брусилів на Чернігівщині збільшилося. Як повідомили у ДСНС, загинуло 13 людей, травмовано — 6.

На сайті Чернігівської ОДА повідомили, що у лікарні помер один з постраждалих у ДТП.

В облдержадміністрації створили оперативний штаб, який працює з родичами та постраждалими у міськлікарні № 2 та біля моргу.



В поліції додали, що на місці аварії працюють слідчо-оперативна група та криміналістична лабораторія. Встановлюються причини та обставини ДТП. Також уточнюється, що на момент аварії дорожнє покриття було мокрим.

На час роботи поліції та аварійно-рятувальних служб рух дільницею автодороги перекрито в обох напрямках. Поліцейські організували об'їзд місця події ділянкою автодороги Городня-Сновськ-Березне та назад. Рух транспорту буде відновлено після завершення комплексу слідчо-оперативних заходів.

Аварія сталася 7 грудня близько 8 години ранку внаслідок зіткнення вантажного автомобіля з маршрутним мікроавтобусом Чернігів-Борзна на автодорозі Н-27. Тоді рятувальники повідомляли про 11 загиблих та 7 травмованих.

Нагадаємо, у неділю, 5 грудня, на трасі Київ — Чоп у Житомирській області у страшній ДТП загинула майже вся родина.

Фото https://t.me/dsns_telegram/3421

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