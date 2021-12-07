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Події

«Холостяк» Михайлюк потрапив у ДТП у Києві: що відомо про постраждалих

14:18 7 грудня 2021
Макс Михайлюк

«Холостяк-10» Макс Михайлюк збив людину у центрі Києва.

Аварія сталася увечері 4 грудня. Пішохід переходив дорогу в недозволеному місці. Про це у сюжеті «Новини.LIVE».

Повідомляється, що Михайлюк їхав у бік Залізничного шосе, як раптом на проїжджу частину вулиці Бойчука вибіг чоловік.

Михайлюку не вдалося зупинити машину й чоловік потрапив під колеса автомобіля.

Пішохода госпіталізували з серйозними травмами голови. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП.

Але в поліції не спростували та не підтвердили той факт, що пішохід несподівано для водія вибіг на дорогу.

Нагадаємо, цього року у колишнього учасника популярного шоу «Холостяк» Макса Михайлюка та його дружини Даші Хлистун народилася дівчинка.

«ФАКТИ» повідомляли про страшну трагедію, яка сьогодні сталася поблизу села Брусилів у Чернігівській області. Там у ДТП загинуло 13 людей та 6 травмовано.

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