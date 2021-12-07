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Події

Стала відома доля зниклого в Карпатах туриста, якого шукали три дні

17:31 7 грудня 2021
Рятувальники

У вівторок, 7 грудня, в Карпатах нарешті знайшли тіло 50-річного чоловіка, який зник ще 4 грудня на полонині Руна, Ужгородського району Закарпаття, під час катання на снігоході.

Як повідомили в МВС України, у пошуках було задіяно 90 осіб та 33 одиниць техніки, зокрема, від ДСНС — 55 осіб та 12 одиниць техніки.

Для обстеження території згори у повітря навіть піднімали вертоліт МІ-8.

Опубліковано фото рятувальної операції.

Верлоліт ДСНС

Пошуки тривали декілька діб

Нагадаємо, в кінці квітня в Карпатах виявили тіло туриста-киянина, який заблукав у районі гори Гемба ще 13 лютого. Це вдалося лише після того, як в районі пошуків зійшов сніг.

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