Зниклих студентів виявили мертвими на дні водойми: перші подробиці трагедії на Житомирщині

На Житомирщині при загадкових обставинах загинули студенти місцевого коледжу — їх тіла дістали з технічної водойми на території учбового закладу. Подробиці повідомили в Управлінні поліції Житомирської області.

За попередніми висновками фахівців, причиною смерті обох стало утоплення.

Наразі відомо, що загиблим було 18 та 20 років, обидва родом з Овруцького району. Вони проживали в гуртожитку коледжу в одній кімнаті.

За повідомленням ЗМІ, зараз вивчається версія про те, що хлопців змусили піти на крихкий лід.

Нагадаємо, влітку в Греції потонула 48-річна суддя з Черкаської області.

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