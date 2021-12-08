Одесські аферисти, які гастролювали Україною, виманили у пенсіонерок сотні тисяч гривень: як їм це вдалося

Незважаючи на постійні попередження про аферистів, які виманюють у людей гроші за схемою «ваш родич у лікарні, терміново потрібні гроші» або «ваш син збив людину», громадяни, як і раніше, стають жертвами шахраїв, віддаючи їм чималі суми.

Як повідомили у Національній поліції України, днями правоохоронці затримали двох одеситів, які лише за один тиждень обдурили трьох пенсіонерів з Ладижина — люди похилого віку віддали аферистам понад півмільйона гривень.

Мешканці Одеси 38 років та 41 року, яких неодноразово засуджували за майнові злочини, гастролювали всією Україною, а днями попалися черкаським поліцейським.

На слід гастролерів вийшли після того, як 6 грудня до поліції Вінничини майже одночасно зателефонували дві мешканки Ладижина (75 і 82 років), які повідомили, що стали жертвами шахраїв — вони віддали незнайомцю всі свої заощадження на лікування рідних, які нібито потрапили у аварію. Одна із потерпілих детально описала чоловіка, який приходив по гроші.

За словами заступника начальника ГУНП у Вінницькій області Олександра Остроглядова, за записами з камер відеоспостереження, розташованими неподалік місця проживання постраждалих, поліцейські встановили, що до цих злочинів причетна одна й та сама людина.

У чоловіка, який приходив по гроші, був спільник на автомобілі Opel. Поліцейські відстежили напрямок руху цього автомобіля, передали орієнтування на його затримання колегам з Черкаської та Одеської областей та поїхали за шахраями.

Гастролерів затримали близько півночі на стаціонарному посту поліції в Умані.

У затриманих вилучили гроші потерпілих, мобільні телефони та сім-карти. Вирішується питання про повідомлення зловмисникам, які перебувають у ІТТ, про підозру за ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство). Санкція статті — до 8 років позбавлення волі.

Поліція встановлює можливих спільників затриманих та перевіряє їхню причетність до аналогічних злочинів на території Вінницької та інших областей.

Раніше у МОЗ попередили українців, що аферисти намагаються дізнатися дані карток громадян під приводом перерахування тисячі гривень, яку людям пообіцяли за вакцинацію. Шахраї діють нібито від імені МОЗ.

Фото НПУ

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