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Події

Студенти збиралися влаштувати масовий розстріл у коледжі під Черкасами: перші подробиці

10:33 8 грудня 2021
Пістолети

На Черкащині двоє студентів коледжу збиралися влаштувати масову бійню у навчальному закладі, закликаючи через заборонену в Україні соціальну мережу приєднуватися до них для розправи над однолітками.

У СБУ, яка заявила про запобігання теракту, повідомили, що під час обшуків у студентів виявили два пістолети, комп'ютери та телефони з «доказами протиправної діяльності».

Фото СБУ

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України. Продовжуються слідчі дії щодо встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності винних осіб.

Нагадаємо, що у вересні цього року у полтавській середній школі № 11 дівчина поранила зі спортивного арбалету двох педагогів.

Матеріал «Раніше я була жертвою, а тепер залякуватиму»: ексклюзивні подробиці із зали суда над «арбалетницею» у Полтаві" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото СБУ

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