Неадекватний охоронець київської лікарні зламав руку відвідувачу: інцидент потрапив на відео

Охоронець Олександрівської лікарні, яка однією з перших почала приймати пацієнтів з коронавірусом, виявив невмотивовану агресію щодо водія автомобіля, що в'їхав на територію лікувального закладу — він напав на нього з металевою палицею і зламав руку.

Приводом, наскільки можна зрозуміти, став «незаконний» в'їзд автомобіля (при цьому інші авто безперешкодно прямували повз).

Інцидент потрапив на відео — його знімала дружина потерпілого, яка залишилася в автомобілі. За її словами, їй в обличчя той самий охоронець бризнув газом з балончика.

Постраждалим виявився приватний адвокат Дмитро Калько, котрий згодом також виклав у мережу фото загіпсованої руки.

«…Коли в'їзд у лікарню віддають у розпорядження „контуженого“ з саморобними знаряддями для нападу. Жодних камер, за їхніми словами, на в'їзді немає, проїзд зазвичай платний… Чи можливо автоматизувати в'їзд до лікарні, щоб не доводити експерту охорони крайню» необхідність і виключити корупційну складову?", — написав він у мережі, припустивши, що охоронців варто було б «озброювати» нелетальними гумовими кийками.

Нагадаємо, у жовтні охорона ТРЦ «Гулівер» до непритомності побила сина українського режисера Юрія Рудого, який зняв кінокомедію «Готель Едельвейс». Другу постраждалого, який був у цьому ж ТРЦ, зламали два ребра.

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