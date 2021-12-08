Транспорт у Києві працює з перебоями через негоду: де зараз проблеми

Дощ у Києві, що переріс у ожеледицю, призвели до збоїв у роботі громадського транспорту.

«Київпастранс» навіть запровадив оперативне положення № 4 (рух транспорту без дотримання розкладу). Про це оператор повідомив у Telegram .

У мережі повідомляють також про часті випадки падіння дерев на припарковані авто. Так, на вулиці Липській дерево впало на мікроавтобус, що прямував лівою смугою, а вулиці Перова в Дніпровському районі зім'яло дах у легковику Opel.

Також відомо про колапс з електротранспортом на мосту Патона — там утворилася черга з тролейбусів у бік центру. Відео показав ресурс Київ Оперативний.

В даний час спостерігаються проблеми з електротранспортом на Борщагівському масиві та на Подолі. Також виявився заблокованим Північний міст — там через обмерзання проводів почали зупинятися тролейбуси.

Тим часом комунальним службам довелося проводити термінові роботи із заміни полотна Головного державного прапора України та технічного обслуговування флагштока, встановленого на території Меморіального комплексу «Національний музей історії України у Другій світовій війні». Як повідомив заступник голови КМДА В'ячеслав Непоп, полотнище також постраждало від зледеніння.

Нагадаємо, рік тому сильна ожеледиця в Києві призвела до рекордних цифр травмування городян — за один день до травматологів звернулися 163 особи.

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