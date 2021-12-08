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Понівечене обличчя та страшні опіки тіла: суд відправив за ґрати чоловіка, який з 14 років розбещував доньку та облив її сірчаною кислотою

16:18 8 грудня 2021
Понівечене обличчя та страшні опіки тіла: суд відправив за ґрати чоловіка, який з 14 років розбещував доньку та облив її сірчаною кислотою

У Хмельницькій області, де жінку змусили повернути незаконно отримані гроші на дитину, суд засудив до 8 років та 6 місяців позбавлення волі чоловіка, який з 14 років розбещував власну доньку, надсилаючи їй смс-повідомлення порнографічного характеру, фото понівечених людей та звинувачення у нібито непристойній поведінці. Про це повідомила прокуратура регіону.

У 19-річному віці доведену до відчаю такими повідомленнями дівчину чоловік змусив піти вночі в поле, де облив її сірчаною кислотою.

Тоді дівчина впізнала в нападнику батька, який виявився її багаторічним мучителем.

Шепетівська окружна прокуратура інкримінувала зловмиснику розбещення неповнолітньої та заподіяння їй тяжких тілесних ушкоджень (частина 2 статті 156 та частина 2 статті 121 Кримінального кодексу) — до лікарні вона потрапила зі знівеченим обличчям та опіками 6% тіла.

Нагадаємо, раніше на Волині 63-річний чоловік кілька разів зґвалтував семирічну дівчинку. Правоохоронців шокувало те, що він виявився її родичем.

Фото з Pixabay

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