Речі були акуратно складені на березі: подробиці загадкової загибелі студентів на Житомирщині

Тіла 18-річних студентів Житомирського агроколеджу Ярослава Нелепа та Назара Литвиненка, які зникли безвісти 5 грудня, були виявлені на дні технічної водойми лише за кілька десятків метрів від гуртожитку, де вони жили. Як повідомили «ФАКТАМ» у поліції Житомирської області, у крові загиблих не було виявлено слідів алкоголю чи наркотиків.

Нам стали відомі деякі подробиці загадкової загибелі двох друзів дитинства. Виявляється, хлопці вийшли з гуртожитку 5 грудня приблизно о восьмій годині вечора та навіщось попрямували до технічної водойми. Щоб потрапити до штучного озера, їм довелося перелізти через високий паркан із сіткою.

Загиблі студенти

— Коли Ярослав і Назар не повернулися до гуртожитку ночувати, про них особливо ніхто не хвилювався, — розповіло «ФАКТАМ» джерело у правоохоронних органах. — Хлопці зникли у вихідний день. Вони родом з далеких сіл Овруцького району — Стугівщина та Оленичі. На вихідні зазвичай додому не їхали, бо туди їхати далеко, та ще й з кількома пересадками. Тож у гуртожитку вирішили, що студенти вирушили погуляти Житомиром.

Щоправда, друг хлопців на ім'я Сашко, який жив з ними в одній кімнаті, розповідає, що приблизно через годину, коли вони вийшли з гуртожитку, він їм дзвонив. Виклик йшов, але слухавку ніхто не брав.

Активні пошуки зниклих студентів почалися лише наступного дня зранку — після того, як представники коледжу звернулися до поліції. Почали опитувати однокурсників, можливо, хтось щось знав. В цей час той самий Олександр, коли знаходився на кухні в гуртожитку, визирнув у вікно та побачив на березі технічної водойми яскраво-жовту куртку, таку, в яку був одягнений Ярослав — один зі зниклих студентів. Знизу не побачили б, бо озеро огороджене високим парканом, та ще й сіткою. А хлопець, котрий побачив куртку, був на четвертому поверсі.

Одяг обох хлопців був акуратно складений на березі. Там же лежали їхні рюкзаки. Тобто можна було б припустити, що студенти, не поспішаючи, зняли верхній одяг на березі. Навіщо? Директор коледжу припустив, що вони схотіли сфотографуватися на тонкому льоду. Але ж о восьмій годині вечора було вже темно! Якої якості було б таке фото?

По слідах було видно, що один з хлопців пройшов тонким льодом сім кроків. Далі він уже повз рачки. Потім крига провалилася. Найімовірніше, на лід зайшов спочатку один з хлопців, а коли почав тонути, другий кинувся йому на допомогу. Думаю, він не міг зробити інакше. Не міг просто втекти. Хлопці з дитинства дружили. Хоч і з різних сіл, але ходили до однієї школи.

На це штучне озеро потрапити не так легко. Паркан там досить високий. Є ворота біля теплиць, але вони замикаються на ніч. Сліди вели до паркану. Хлопці через нього перелазили, щоб дістатися до замерзлої штучної водойми. Їхні телефони були на березі, в кишенях курток. За ніч вони розрядилися.

— А що говорять про хлопців їхні однокурсники? Можливо, у них був із кимось конфлікт?

— Не було жодного конфлікту. Хлопці відкриті. Про таких кажуть — душа компанії. Хоча тут вважають, що хтось міг змусити їх вийти на лід, кажуть, що з ними ще двох незнайомих хлопців бачили. Але ми поки що не можемо коментувати чутки. Є результат експертизи — смерть внаслідок утоплення, проводиться досудове розслідування.

Таким був неофіційний коментар від представника правоохоронних органів, який попросив не вказувати його ім'я. Своєю чергою офіційну версію озвучила пресофіцер поліції Житомирщини Алла Ващенко. Вона не суттєво відрізняється від неофіційної.

— Хлопці втопилися. Основна версія слідства — нещасний випадок, — сказала «ФАКТАМ» Алла Ващенко.

— Говорять, що студенти хотіли зробити селфі на озері. У їхніх телефонах знайшли якісь фото, де вони позують на льоду?

— Телефони вилучені й зараз перебувають на експертизі. Що там виявлено, поки що не можу сказати. Але до версії про селфі я ставлюся скептично. Не забувайте, було вже темно.

— Чи міг хтось загнати хлопців на лід навмисно? Про це говорять студенти, які навчалися з Ярославом та Назаром.

— Навряд чи вони, тікаючи від когось, змогли б перескочити через огорожу. Там територію обгороджено. Ми не можемо коментувати вигадки. Дочекаймося закінчення слідства.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що на Полтавщині у річку з пагорба скотився автомобіль, у якому перебували четверо чоловіків. Одному з пасажирів авто вдалося вибратися з нього живим, а інші загинули.

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