У школі в Мелітополі підліток «по приколу» відкрив стрілянину по дітях і потрапив одному з учнів в обличчя

У Мелітополі поліція розслідує дикий випадок про стрілянину у школі. Під слідством 14-річний підліток, а жертвами могли стати учні дев'ятого класу. Пострілом із пневматичного пістолету одного з хлопчиків було поранено в обличчя, повідомляють поліцейські.

Скандальний випадок трапився ще 4 грудня. Хуліган-восьмикласник приніс у гімназію пневматичний пістолет, а на перерві влаштував стрілянину з вікна другого поверху. Постраждав учень 9 класу, що знаходився на вулиці. Кулька з пневмата потрапила в обличчя під губу. Лікарі надали підлітку першу допомогу.

Потерпілий підліток. Фото ria-m.tv

Пневматичний пістолет у хулігана відібрали, а з підлітком та його батьками провели розмову. Перед ювенальними поліцейськими школяр виправдовувався, що стріляв «по приколу». Де дістав пістолет, підліток так і не зізнався.

Як повідомляє РІА Мелітополь, корисних висновків із розмови з поліцейськими юний хуліган, схоже, так і не зробив. Постраждалі кажуть, що після виховної бесіди стрілок зовсім не розкаювався — навпаки, сміявся, згадуючи про ті події. У гімназії кажуть, що це не перша хуліганська витівка учня. Більше того, саме через поведінку підлітку довелося піти з його попередньої школи.

У поліції уточнили, що відповідальність за статтею про хуліганство зі зброєю настає з 14 років. Якщо стрілка визнають винним, йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Києві затримали молодого чоловіка, який заради забави стріляв із пневматичної рушниці з вікна. А на Полтавщині чоловік під кайфом влаштував стрілянину з пневмата по поліцейським.

Фото pixabay.com

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