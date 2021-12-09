Вирішила звести рахунки з життям: у Києві дівчина у магазині порізала собі вени та кинулася під вантажівку

Увечері 8 грудня в Києві дівчина спробувала покінчити життя самогубством. Інцидент стався в одному з супермаркетів у Дніпровському районі столиці, повідомляє «Надзвичайне. LIVE».



У крамниці на дівчину звернула увагу охорона супермаркету. Покупниця ходила по залі та різала руки чимось схожим на тесак.

Потім дівчина вийшла з супермаркету та побігла вздовж дороги. Після цього перестрибнула через паркан з боку трамвайних колій та потрапила під вантажівку.

Водій з 30-річним стажем був шокований і в момент наїзду навіть не зрозумів, звідки взялася дівчина. Відчувши удар, він зупинив машину. А потім побачив на асфальті дівчину.

Обставини всіх дій потерпілої розслідують правоохоронці.

Нагадаємо, три дні тому у Запоріжжі 16-річна дівчина вистрибнула з загального балкона на 9-му поверсі багатоповерхового будинку та загинула.



Фото https://novyny.live/

470

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter