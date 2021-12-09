27.09 / 27.29 30.52 / 30.90
Київ: 0
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Вирішила звести рахунки з життям: у Києві дівчина у магазині порізала собі вени та кинулася під вантажівку

10:12 9 грудня 2021
ДТП

Увечері 8 грудня в Києві дівчина спробувала покінчити життя самогубством. Інцидент стався в одному з супермаркетів у Дніпровському районі столиці, повідомляє «Надзвичайне. LIVE».

У крамниці на дівчину звернула увагу охорона супермаркету. Покупниця ходила по залі та різала руки чимось схожим на тесак.
Потім дівчина вийшла з супермаркету та побігла вздовж дороги. Після цього перестрибнула через паркан з боку трамвайних колій та потрапила під вантажівку.

Водій з 30-річним стажем був шокований і в момент наїзду навіть не зрозумів, звідки взялася дівчина. Відчувши удар, він зупинив машину. А потім побачив на асфальті дівчину.

Обставини всіх дій потерпілої розслідують правоохоронці.

Нагадаємо, три дні тому у Запоріжжі 16-річна дівчина вистрибнула з загального балкона на 9-му поверсі багатоповерхового будинку та загинула.

Фото https://novyny.live/

470

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Ані Лорак

«Що ж ти з собою зробила?»: шанувальники не впізнали «оновлену» Ані Лорак

Пенсія в Україні

Всі надії на березень: кому суттєво підвищать пенсію навесні 2022 року

Григорій Решетнік та Злата Огнєвіч

Григорій Решетнік натякнув, з ким насправді залишилася Злата Огнєвіч

Кейт Міддлтон

У червоній святковій сукні та у сережках королеви: Кейт Міддлтон стала господинею різдвяного концерту

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.