Підійшла до колій та чекала на потяг: у Миколаєві 17-річна дівчина наклала на себе руки

У четвер, 9 грудня, у Миколаєві 17-річна дівчина наклала на себе руки, кинувшись під потяг.

Як повідомляє видання «Новини-N», трагедія сталася близько 7 години ранку на залізничному перегоні між станціями Миколаїв та Кульбакине.

Фото «Новини-N»

Дівчину, яка стояла біля залізничних колій, помітив машиніст пасажирського поїзду Харків-Миколаїв. Вона дочекалася, доки потяг наблизиться, та раптово кинулася прямо під колеса.

За даними видання, машиніст застосував екстрене гальмування, проте поїзд зупинився, коли тіло дівчини вже було під третім вагоном.

Фото «Новини-N»

Особу загиблої встановили — нею виявилася мешканка Миколаєва 2004 року народження. Причини, які змусили дівчину накласти на себе руки, будуть встановлюватися правоохоронцями.

Нагадаємо, що нещодавно на Херсонщині загинув 22-річний поліцейський. Хлопець йшов на службу і переходив залізничні колії, де його збив поїзд.

Фото із сайту https://novosti-n.org

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