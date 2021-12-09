Поїздка у маршрутці виявилася «золотою»: українку оштрафували на 17 тис грн за відсутність COVID-сертифікату

В Україні в умовах адаптивного карантину встановлено правила користування міжобласним та міжнародним транспортом. Пасажири, які не мають COVID-сертифіката, ПЛР-тесту або довідки про одужання, можуть бути покарані.

Вже такий прецедент є. Святошинський районний суд Києва оштрафував жінку за проїзд у міжміській маршрутці без документа про вакцинацію, йдеться у рішенні суду від 2 грудня.



Пасажирка 26 жовтня їхала з Києва до Житомира мікроавтобусом міжобласного сполучення без негативного ПЛР-тесту та COVID-сертифікату.

Під час перевірки патрульні склали на жінку адмінпротокол. На суд вона не прийшла. Суддя, дослідивши відеозапис з камер поліції, встановила, що жінка не погоджується з встановленими правилами перевезень.

Її визнали винною та зобов'язали сплатити 17 тисяч грн штрафу та 454 грн судового збору.

Нагадаємо, в Україні розширили список професій, для яких обов'язковою є вакцинація проти коронавірусу. З 9 грудня від роботи мають усунути невакцинованих працівників організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, установ, що надають соціальні послуги, установ з реабілітації та соціального захисту дітей.

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