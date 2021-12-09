27.05 / 27.25 30.50 / 30.86
Київ: 0
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Усю птицю вилучили та спалили: на Луганщині зафіксовано спалах пташиного грипу

13:29 9 грудня 2021
Пташиний грип

У селі Кабичівка на Луганщині розпочався мор свійської птиці — експертиза підтвердила пташиний грип.

Як повідомляє речниця поліції Луганської області Тетяна Погукай, про цей випадок правоохоронцям повідомили з місцевого управління Держспоживслужби, куди звернулася місцева мешканка та поскаржилася на мор птиці.

«За результатами дослідження у мертвого свійського птаха було виявлено РНК вірусу пташиного грипу. Таким чином, зона близько 1 км. від с. Кабичівка Старобільського району була визначена епізоотичним осередком. З метою контролю за ситуацією визначено 3-кілометрову зону спостереження, до якої входить населений пункт с. Кабичівка, та 10-кілометрову зону нагляду, до якої входять селища Кризьке та Веселе», — йдеться у повідомленні.

Працівниками держспоживслужби спільно з працівниками поліції та ДСНС вилучений птах був знищений, а територія домогосподарств, де стався мор, продезінфікована.

Жителів населених пунктів, що увійшли до зон з підвищеним контролем, поросят терміново повідомляти про захворювання чи мор птиці у відповідні служби у своєму районі чи області.

Нагадаємо, що птахи, які загинули на початку 2021 року у заповіднику «Асканія-Нова», у тому числі й «червонокнижні», отруїлися діючою речовиною бродіфакум, яка входить до складу агрохімічних препаратів, що використовуються для боротьби з гризунами.

Фото зі сторінки Тетяни Погукай у соціальних мережах

31

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсія в Україні

Всі надії на березень: кому суттєво підвищать пенсію навесні 2022 року

Ані Лорак

«Що ж ти з собою зробила?»: шанувальники не впізнали «оновлену» Ані Лорак

Григорій Решетнік та Злата Огнєвіч

Григорій Решетнік натякнув, з ким насправді залишилася Злата Огнєвіч

Пенсія в Україні

Підвищення пенсій в Україні: хто з січня отримуватиме 6 тисяч грн, а кому у березні додадуть 500

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.