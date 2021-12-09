Усю птицю вилучили та спалили: на Луганщині зафіксовано спалах пташиного грипу

У селі Кабичівка на Луганщині розпочався мор свійської птиці — експертиза підтвердила пташиний грип.

Як повідомляє речниця поліції Луганської області Тетяна Погукай, про цей випадок правоохоронцям повідомили з місцевого управління Держспоживслужби, куди звернулася місцева мешканка та поскаржилася на мор птиці.

«За результатами дослідження у мертвого свійського птаха було виявлено РНК вірусу пташиного грипу. Таким чином, зона близько 1 км. від с. Кабичівка Старобільського району була визначена епізоотичним осередком. З метою контролю за ситуацією визначено 3-кілометрову зону спостереження, до якої входить населений пункт с. Кабичівка, та 10-кілометрову зону нагляду, до якої входять селища Кризьке та Веселе», — йдеться у повідомленні.

Працівниками держспоживслужби спільно з працівниками поліції та ДСНС вилучений птах був знищений, а територія домогосподарств, де стався мор, продезінфікована.

Жителів населених пунктів, що увійшли до зон з підвищеним контролем, поросят терміново повідомляти про захворювання чи мор птиці у відповідні служби у своєму районі чи області.

Нагадаємо, що птахи, які загинули на початку 2021 року у заповіднику «Асканія-Нова», у тому числі й «червонокнижні», отруїлися діючою речовиною бродіфакум, яка входить до складу агрохімічних препаратів, що використовуються для боротьби з гризунами.

Фото зі сторінки Тетяни Погукай у соціальних мережах

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