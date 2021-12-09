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Події

Двоє людей загинули, сім у лікарні: на Тернопільщині зіткнулися маршрутка з пасажирами та легковик

13:55 9 грудня 2021
ДТП

Дорожньо-транспортна пригода, що трапилася біля села Лозова Тернопільської області, забрала життя двох людей, кілька людей потрапили до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.

Як повідомляють у ГУНП у Тернопільській області, ДТП сталася 8 грудня близько 17:00 на дорозі Доманово — Ковель — Чернівці — Тереблече, де не розминулися маршрутний автобус Mercedes Benz Sprinter 313, що прямував за маршрутом Кременець — Тернопіль, та автомобіль Volkswagen Passat.

Фото НПУ

Фото НПУ

У лікарню госпіталізували обох водіїв, двох пасажирів із легкового автомобіля та п'ятьох із буса. Водія та пасажира з рейсового автобусу медикам врятувати не вдалося — від отриманих травм вони померли у лікарні. Ще два пасажири перебувають у тяжкому стані.

Фото НПУ

Фото НПУ

У ході розслідування стало відомо, що автобус був переобладнаний із вантажного на пасажирський. Водії, за попередніми даними, були тверезими.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що нещодавно у страшній ДТП під Брусиловом Чернігівської області загинули 13 людей, ще 7 були тяжко травмовані. Там зіткнулися вантажівка та маршрутний автобус сполученням Чернігів — Борзна.

Фото ГУНП у Тернопільській області

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