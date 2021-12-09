Під тоннами будівельного сміття: виявлено тіло зниклого п'ять років тому водія BlaBlaCar Тараса Познякова

Тіло зниклого у квітні 2016 року водія BlaBlaCar Тараса Познякова було знайдено під Києвом через п'ять із половиною років. Цю інформацію «ФАКТАМ» підтвердили у СБУ. Для того, щоб знайти тіло, довелося залучати спецтехніку Міністерства оборони.

«Його могли вбити через автомобіль, який мали намір продати конкретним людям»

— За цей час ландшафт у тих місцях сильно змінився, — повідомили «ФАКТАМ» у Службі безпеки України. — Купували та перепродавали землю, будували нові будинки, влаштовували стихійні звалища будівельного сміття. Під одним із таких звалищ і було виявлено тіло.

На місці працювало кілька екскаваторів, інша спецтехніка. Довелося розгрібати тонни будівельного сміття.

Довелося використати спецтехніку. Фото СБУ

У СБУ також зазначають, що вбивство Тараса Познякова могло мати замовний характер.

— Його могли вбити через автомобіль, який мали намір продати конкретним людям, — пояснили в СБУ.

Нагадаємо, секретар одного з львівських судів Тарас Позняков зник 4 квітня 2016 року. Він зареєструвався у мережі BlaBlaCar як водій. Того дня він збирався поїхати до Києва на особисту зустріч і був готовий взяти попутників. На його пропозицію відгукнулися двоє чоловіків та жінка, яка була зареєстрована у BlaBlaCar як Oksana Sadaeva. Проте зрештою з Тарасом поїхали лише двоє чоловіків. Як пізніше з'ясувало слідство, зловмисники спеціально створили фейковий обліковий запис у BlaBlaCar, щоб не викликати підозр у потенційної жертви.

Двоє злочинців — громадянин Росії Луан Кінгісепп та уродженець Чернівців Дмитро Голуб — були учасниками АТО у складі добровольчого підрозділу «Правий сектор» із позивними «Лука» та «Тоф». За відомостями Олександра Познякова, батька загиблого, ці двоє і на фронті відбирали особисті автомобілі у громадян, оголошуючи тих сепаратистами. До речі, знову ж таки за словами Олександра Познякова, вони спеціалізувалися на автомобілях представницького класу, зокрема й на Audi A6. Саме такий автомобіль був у Тараса Познякова.

Злочинці, зареєструвавшись у мережі BlaBlaCar, чекали на зручний момент. Як встановило слідство, листування зі своєю майбутньою жертвою вони вели з села Тарасівка, що під Києвом. Домовившись про спільну поїздку, Кінгісепп та Голуб 3 квітня потягом із Києва вирушили до Львова.

«Після заправки ми йому сказали: „Руки на кермо“. І я зробив постріл»

Тарас Позняков перестав виходити на зв'язок 4 квітня 2016 року приблизно з полудня. Востаннє камери відеоспостереження зафіксували його автомобіль, який заїжджає на заправку у районі села Бобриця. Буквально за пів години Тарас був убитий пострілом у голову з пістолета ТТ.

Ось що розповів батькові Тараса Олександру Познякову Дмитро Голуб. Ця розмова відбулася у суді. «Після заправки ми йому сказали: „Руки на кермо“. Малий не зрозумів ситуацію, почав чинити опір, і я зробив постріл. Потрібно було менше смикатися», — заявив батькові Тараса Голуб.

Дмитро Голуб

Тараса Познякова вбили близько 12 години дня 4 квітня 2016 року на Житомирській трасі між селами Бузова та Гурівщина. Тіло жертви було закопане на території Києво-Святошинського району.

Незабаром після зникнення Тараса Познякова працівники поліції виявили його автомобіль у одному з гаражних кооперативів під Києвом. Тоді ж вдалося дізнатися про імена підозрюваних. Дмитро Голуб уже перебував у розшуку за інші злочини. Його заарештували у серпні 2016 року. А ось його спільника Луана Кінгісеппа довго не могли знайти, тоді як він жив у своїй київській квартирі. «Луку» виявили лише у березні 2019 року, але вже мертвим. Підозрюваний загинув у своїй квартирі від вибуху гранати. Його спільника Дмитра Голуба засудили до довічного ув'язнення.

Луан Кінгісепп

Проте довго було невідомо, де заховано тіло Тараса Познякова. Навіть ходили чутки, що водій BlaBlaCar може бути ще живим.

Кілька разів Олександр Позняков намагався особисто у Голуба з'ясувати щось про долю свого сина. Але вбивця вимагав гроші за цю інформацію.

«Я зустрічався з Голубом у СІЗО. Він сам вийшов на телефонну розмову зі мною. Тоді він висунув кілька вимог. Він обіцяв показати, що вони зробили з Тарасом. А я мав принести до СІЗО $ 50 тис. і зняти усі звинувачення. Я погодився. На другий день мені надійшло повідомлення: „Гроші вперед“. З огляду на ситуацію кошти були зібрані, але Голубу їх не передали. Через кілька місяців мені надійшло нове повідомлення — про те, що сума, оскільки я збрехав, зросла до $ 75 тис., і що він розмовлятиме з моєю дружиною „про жадібність та дурість її чоловіка“. Після цього я був змушений звернутися до поліції із заявою про здирство», — розповідав Олександр Позняков у суді. І ось тільки тепер, через п'ять з половиною років, тіло Тараса Познякова було знайдено.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що на Вінниччині двоє злочинців, які представилися поліцейськими, спочатку катували таксиста, вимагаючи пін-код від банківської картки, після чого вбили його.

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