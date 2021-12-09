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Події

Смертельна ДТП під Чернігівом: водія вантажівки заарештували

16:59 9 грудня 2021
фура дтп

У Чернігові суд відправив під арешт водія фури за смертельну ДТП із маршруткою. Йдеться про смертельну аварію 7 грудня на трасі в Чернігівському районі, коли в зіткненні автобуса з вантажівкою загинули 13 людей. Про це повідомила поліція Чернігівської області.

У СІЗО 44-річний водій DAF проведе два місяці, доки триватиме слідство. Можливості вийти під заставу не передбачено.

Водій фури підозрюється за статтею про порушення правил безпеки на дорозі, що спричинило загибель людей. Стаття передбачає від 5 до 10 років ув'язнення. За попередніми даними, правила порушила саме фура, виїхавши на зустрічну смугу. На суді водій стверджував, що обставин ДТП не пам'ятає

маршрутка
На місці ДТП

Нагадаємо, ДТП трапилося близько 8 години ранку 7 грудня. Біля села Киселівка на трасі Чернігів — Грем'яч зіткнулися маршрутка Борзна — Чернігів і фура, що прямувала в Мену. Водій автобуса та 10 його пасажирів загинули на місці, ще двоє людей померли у лікарні. В області було оголошено жалобу.

Фото policechernigivshchini/facebook

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