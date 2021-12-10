Вибух у житловому будинку на Донбасі: є загибла та постраждалі

Пізно увечері у четвер, 9 грудня, у селі Звірове (Донецька область) в одному з приватних будинків прогримів вибух — є жертви.

Як повідомляють в обласному главку ДСНС, вибух стався у приватному житловому будинку на вул. Сазонова. Імовірною причиною називають вибух тротилу.

«Під час прибуття підрозділів ДСНС було встановлено, що в будинку ймовірно стався вибух тротилу, внаслідок чого загинула жінка і постраждали двоє чоловіків, які отримали рвані рани ніг та обличчя», — йдеться у повідомленні.

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Ознак горіння на місці не виявлено. Конструкції будинку не пошкоджені.

Причина та обставини того, що сталося, встановлюються працівниками Національної поліції. Також з'ясовуються особи постраждалих та загиблої.

Нагадаємо, що нещодавно у Покровську, що на Донеччині, внаслідок вибуху у квартирі дев'ятиповерхового будинку постраждав її власник. Про те, що спричинило вибух, не повідомлялося.

А в Ізмаїлі (Одеська область) трапилася подібна НП, у якій постраждала жінка. Причиною вибуху називають «порушення під час експлуатації печі» — пенсіонерка використовувала бензин.

Фото із сайту ДСНС

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