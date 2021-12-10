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Убив дружину на очах у дочки: на Львівщині сімейна сварка переросла у поножовщину

18:10 10 грудня 2021
Убив дружину на очах у дочки: на Львівщині сімейна сварка переросла у поножовщину

На Львівщині вранці у п'ятницю, 10 грудня, сталося «сімейне» вбивство — мешканець одного із сіл Самбірського району зарізав 31-річну вагітну дружину. Як повідомляє прес-служба Національної поліції, свідком злочину стала 10-річна донька пари, яка одразу побігла за допомогою до бабусі з дідусем.

Прибувши на виклик, поліцейські виявили тіло 31-річної вагітної місцевої мешканки.

Її 40-річного чоловіка було госпіталізовано — виявилося, що після вбивства він намагався перерізати собі горло.

Кримінальне провадження відкрито за частиною 2 статті 115 («Умисне вбивство») Кримінального кодексу. Таким чином, убивцю можуть засудити до позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або навіть до довічного ув'язнення.

Раніше в Чернівецькій області суд засудив до довічного ув'язнення 22-річного чоловіка, який у вересні 2019 року зарізав свою 40-річну матір та 8-річну сестру та викинув їхні тіла у колодязь.

Фото Національної поліції

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