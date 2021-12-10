Садист, обвинувачений у вбивстві та звірячому побитті дівчат, вийшов на волю: через шокуюче рішення суду жертви злочинця бояться за своє життя

Грудень 2012 року. У Солом'янському районі Києва за загадкових обставин загинула молода та успішна дівчина. Ольга Бородиня працювала фінансистом у великій київській компанії. Повернувшись із закордонного відрядження, вона зустрілася зі своїм хлопцем. А наступного дня дівчину знайшли мертвою під вікнами її помешкання. При цьому двері квартири були відчинені, а всередині взагалі не лишилося відбитків пальців, навіть Ольжиних. Незалежні судмедексперти дійшли висновку, що частину травм Ольга не могла отримати під час падіння з висоти — перед цим її побили. Але слідство тоді вважало, що стався суїцид. Квітень 2016 року. Аналогічна трагедія сталася із 30-річною Вікторією Манкевич. 13 квітня тіло дівчини знайшли під вікнами багатоповерхівки на Відрадному проспекті у Києві. Напередодні Вікторія також зустрічалася зі своїм хлопцем. Ці дві, здавалося б, не пов'язані між собою історії об'єднує той факт, що йдеться про одного й того ж хлопця. Він був останнім, хто бачив обох дівчат живими. Восени 2020 року про цю людину дізналася вся країна — коли її затримали за жорстоке побиття ще однієї дівчини Ольги Войтенко. Він поламав їй руки, ребра, щелепу, вибив зуби і мало не вбив. Тоді нелюда затримала поліція. Спочатку за побиття Ольги Войтенко, а навесні 2021-го йому висунули підозру в умисному вбивстві Вікторії Манкевич, яка випала з вікна. У поліції говорили, що доказів провини цієї людини в обох злочинах більш ніж достатньо. Затримання садиста, який так довго відчував безкарність, дозволило іншим жертвам розповісти про те, що довелося пережити їм: постійні погрози, переслідування, підпали машин і квартир. А днями стало відомо, що чоловіка… відпустили з-під варти. Вишгородський райсуд Київської області випустив його під заставу у 681 тисячу гривень. Про цей несподіваний поворот «ФАКТАМ» повідомили колишні дівчата підозрюваного. Тепер, коли садист знову опинився на волі, вони бояться за своє життя.

Віки вже дев'ять днів не було в живих, а хтось від її імені продовжував листуватися з рідними та друзями

Цей чоловік називав себе лікарем і писав в соцмережах, що займається спортивною медициною. Дівчата розповіли, що за професією він лікар-венеролог, але останнім часом працював фітнес-тренером та займався продажем препаратів для спортсменів. З його постів у соцмережах очевидно, що «лікар» любив увагу і був задоволений і гордий собою. Часто виставляв фото свого оголеного торса, любив поміркувати про стосунки, пристрасть і навіть жіночий оргазм.

Ольгу Войтенко зловмисник мало не вбив після того, як вона захотіла з ним розлучитися. Це сталося у дворі його будинку у Вишгородському районі Київської області. Припинити стосунки з цією людиною молода жінка вирішила після нескінченних скандалів, які він закочував без жодного приводу, і погроз посадити її чотирирічного сина «в бетонну яму». А самій Ользі погрожував, що «найме наркомана, який за 200 доларів обіллє її сина кислотою». Одразу після побиття Ольга, у якої були вибиті зуби та зламана щелепа, не могла навіть розмовляти. Наразі молода жінка майже відновилася, але все ще відвідує психотерапевта.

Ольга Войтенко одразу після побиття колишнім коханим восени 2020 року. Після цього випадку садиста затримали

— Він не розумів слова «ні», — розповіла Ольга Войтенко. — Під час нашої останньої подорожі до Чернігова я сказала, що хочу розлучитися. Повертаючись до Києва, він всю дорогу мовчав, що йому зовсім не властиве. Коли ми під'їхали до його заміського будинку, він дав мені ключі, щоб я вийшла з машини та відчинила хвіртку. Я сказала, що замерзла, і попросила його самого це зробити, але він наполягав: «Іди відчиняй».

Пам'ятаю, як, відчиняючи хвіртку, обернулася й побачила, що він навіщось теж вийшов із машини. Надворі було темно, але світили фари, і я добре роздивилася його силует і биту в руках. Я навіть нічого не встигла сказати. Отримала перший удар битою по голові та впала перед машиною. Закричала: «Допоможіть!» А далі вже нічого не пам'ятаю.

Починаючи стосунки з цим чоловіком, Ольга не знала, що він вже фігурував у подібних історіях. Згодом вона познайомилася з батьками Вікторії Манкевич, загибель якої поліція тепер вважає умисним убивством.

— Віка почала зустрічатися із цією людиною у листопаді 2015 року, — розповіла «ФАКТАМ» мама загиблої дівчини Людмила. — А у грудні переїхала до нього до Києва. Донька була дуже розумною та самодостатньою дівчиною. Вищу освіту здобула у Сорбонні, влаштувалась працювати у престижну міжнародну компанію, часто літала у відрядження за кордон. Але, крім гарного заробітку та успішної кар'єри, їй, як і всім жінкам, хотілося кохання. І вона закохалася у цього чоловіка.

Але згодом він почав поводитись неадекватно, про що Віка розповідала подрузі. Влаштовував сцени ревнощів. Якось, дізнавшись, що вона розмовляла зі своїм колишнім хлопцем, виставив її на вулицю без одягу та заявив, що віддасть речі лише після того, як вона «відшкодує йому збиток» — 15 тисяч гривень. Донька тоді дзвонила мені і казала, що їй терміново потрібні гроші, але не сказала, на що.

Якось після чергової сварки він серед ночі вивіз Віку на заправку та залишив там без грошей та документів. Щоправда, згодом повернувся за нею. Віка дізналася, що він вживав наркотики… Вона хотіла піти від нього, але боялася. Після того, як він одного разу вдарив її в машині, Віка пригрозила, що напише заяву до поліції. Він відразу заявив, що в такому випадку скаже, що вона його пограбувала. А якщо Віка надумає від нього піти, спалить квартиру, де живе її батько.

За кілька днів до загибелі Віка сказала подрузі, що 18 квітня він має їхати до Праги. Донька хотіла дочекатися його від'їзду і по-тихому від нього піти. Але не встигла.

2016 року тіло Вікторії Манкевич знайшли під вікнами багатоповерхівки. Поліція зібрала достатньо доказів провини її колишнього хлопця в умисному вбивстві

Про загибель Вікторії її рідні та друзі дізналися лише за дев'ять днів. А все тому, що після 12 квітня дівчина (якої вже не було в живих) не переставала виходити з ними на зв'язок. Її телефон був увімкнений. Мало того, хтось продовжував переписуватись з друзями від її імені!

— Доньку знайшли без документів, і її тіло відвезли до моргу як невідоме, — каже Людмила. — А ми були впевнені, що Віка, як і збиралася, полетіла у відрядження до Конго. Писали їй у «Вайбер», і вона відповідала. Щоправда, її відповіді були дивними — односкладовими, без розділових знаків. Запідозривши, що тут щось не так, ми звернулися до поліції. І буквально наступного дня виявили її тіло в одному із київських моргів.

Пізніше сусід садиста розповів, що пізно увечері 12 квітня чув у помешканні чоловіка жіночий крик.

Повідомлення про підозру у вбивстві Вікторії Манкевича фітнес-тренеру в травні 2021 року вручили в СІЗО, де він на той момент сидів уже пів року у справі про побиття Ольги Войтенко.

«Він мстивий і нічого не забуває»

За той час, поки йшло слідство, «ФАКТАМ» вдалося поспілкуватися з кількома постраждалими. Наприклад, своїй дівчині Ганні коханий-садист взагалі спалив квартиру. Ганна розповіла, що довгий час зазнавала насильства, побиття та переслідування і в якийсь момент навіть змушена була виїхати в інше місто та найняти охоронця. «Наша перша сварка закінчилася тим, що він почав вимагати 500 доларів і навіть змусив мене взяти „швидкий кредит“, щоб „викупити свою провину перед ним“, — розповідала дівчина. — Коли він дізнався, що я без нього з'їздила з подругою за кордон, побив мене та розбив мій телефон. А після того, як спалив мені квартиру, сказав, що це „мене Бог покарав“. Коли він напав на мене в під'їзді та побив, я звернулася до поліції. Але кримінальну справу незабаром закрили».

Не складно здогадатися, чому багато постраждалих побоювалися давати свідчення доти, доки садиста не затримали. І чому тепер, коли його зненацька відпустили, вони бояться за своє життя.

— Клопотання про те, щоб його відпустили з-під варти, адвокат заявляв від самого початку судового процесу, — розповіла «ФАКТАМ» Ася Зброцька, яка постраждала від дій садиста. — Але досі їх суд не задовольняв, і він залишався під вартою. А тут раптом суд його відпустив. Це дуже дивно, адже йому висунуто звинувачення у дуже тяжких злочинах — вбивство та замах на вбивство. Ця людина небезпечна, і всі чудово це розуміють. Він мстивий, нічого не забуває.

Лікар, як називав себе в соцмережах зловмисник, часто виставляв свої фото, любив увагу і був явно задоволений собою

Ася була першою потерпілою, кому вдалося довести справу проти садиста до суду. Але відповідальності нелюд так і не поніс.

— Але не тому, що його вина не була доведена, а тому, що справу закрили за строком давності, — пояснює Ася. — За моїми заявами було відкрито два провадження — за фактом підпалу моєї машини та за фактом завдання мені тілесних ушкоджень. Після того, як я сказала йому, що хочу розлучитися, він вивіз мене на пустир недалеко від проспекту Лобановського. Там, як тільки я вийшла з машини, вдарив кулаком у ніс. Я намагалася втекти від нього, але він наздогнав і вдарив по потилиці. При цьому кричав: «З тебе 10 тисяч доларів за моральну шкоду! Або давай гроші, або перепиши на мене свою машину!» Я сказала, що не робитиму цього. «Ну, якщо вона не згоріла минулого разу, значить, згорить наступного разу, — сказав він. — А ти пам'ятаєш, що ще маєш дочку? Хочеш отримати її органи?..»

Напевно, він би мене вбив, якби поруч не зупинилася машина. У тому авто були якісь чоловіки, які мене врятували. Привезли мене, всю побиту, на роботу. Того ж дня я звернулася до поліції.

Це провадження потім закривали без мого відома. У Солом'янському райуправлінні поліції не хотіли нічого розслідувати і прямо мені казали: мовляв, а може ти сама впала? Через прокуратуру справу вдалося відновити, але поки її передали до суду, термін давності вже минув.

Наразі нелюда відпустили з-під варти в рамках судового процесу у справі про побиття Ольги Войтенко. Справу розглядає Вишгородський райсуд Київської області, бо обвинувачений побив Ольгу у цьому районі. Прокурор, як випливає із судової ухвали, наполягав на продовженні арешту. Проте суддя Олексій Рудюк, «оцінюючи всі ризики та тяжкість покарання, яке загрожує обвинуваченому», вирішив випустити небезпечного злочинця під заставу. Застава була негайно внесена. Садист вийшов на волю і на засідання суду у справі про вбивство Вікторії Манкевич уже не з'явився.

— Адвокат сказав, що причиною неявки його клієнта став поствакцинальний синдром, — каже Ася Зброцька. — Нібито він вакцинувався від коронавірусу, але після щеплення погано почувався. Чи так це насправді, перевірити ми не можемо. За кілька днів було ще одне засідання у справі про побиття Ольги — і туди він уже прийшов. Як буде далі, ніхто не знає. Достеменно відомо одне: тепер потерпілі мають усі підстави боятися за своє життя. Всі ми знаємо, на що здатна ця людина. Він переслідує, влаштовує підпали, ріже шини, загрожує облити кислотою. Чого нам тепер чекати? До речі, свідки, які мали дати свідчення у справі про підпал моєї машини, дізнавшись, що садист вийшов з-під варти, тепер уже бояться щось говорити.

Щоб зібрати докази у справі тієї ж Віки Манкевич, було проведено колосальну роботу, причому насамперед потерпілих. На жаль, рідні Ольги Бородині, яка загинула першою, поклали надію на правоохоронні органи — і смерть їхньої дочки, попри очевидні нестиковки, як і раніше, вважається суїцидом. А ось справа про вбивство Віки Манкевич уже дійшла до суду. Але тільки де тепер гарантія, що обвинувачений не втече чи що всі потерпілі та свідки до цього суду доживуть?

Що відомо напевно, так це те, що садист намагатиметься уникнути відповідальності, як він це робив останні дев'ять років. На слідстві у справі про побиття Ольги Войтенко він озвучував версії, що бентежать. Спочатку казав, що на Олю напав хтось інший, а не він, і сталося це, мовляв, тому, що вона… шлюбна аферистка. Потім заявив, що це був замах на нього і нападник нібито їх просто з Олею переплутав. А на нього нападали через те, що він зібрався балотуватися у депутати.

До речі, після побиття Ольги йому висунули підозри ще й з приводу поширення порнографії. У нього в телефоні знайшли докази, що він поширював відео статевих актів зі своїми жінками. Швидше за все, вони й не знали, що їх знімають.

— На жаль, коли в суді вже йде розгляд по суті, оскаржити таку постанову можуть або сам обвинувачений, або прокурор. У потерпілих немає такого права, — повідомив адвокат Ольги Войтенко і матері Вікторії Манкевич Сергій Старенький. — Прокурор, як мені відомо, апеляцію вже подав. Коментуючи саму постанову, можу сказати: у законі чітко написано, що до злочинів, скоєних із застосуванням насильства та загроз, застава не застосовується. Тому важко сказати, чим керувався суддя. Є ще один важливий момент: згідно з законом, суд може діяти лише в рамках заявлених клопотань. Тут вийшло, що клопотання про те, щоб відпустити підсудного під заставу, ніхто не заявляв. Прокурор просив продовжити його утримання під вартою, а адвокат просив відпустити під домашній арешт. Вийшло, що суддя застосував запобіжний захід, про який не просила жодна сторона.

Домашній арешт, до речі, передбачає постійний контроль поліції за місцем його проживання. А застава жодного контролю не передбачає: людина вийшла, і все. Тому ми маємо всі підстави побоюватися, що підсудний втече. Або що він тиснутиме на потерпілих. Ця людина небезпечна. І він дуже зацікавлений у тому, щоби Ольга Войтенко змінила свої свідчення.

Зараз я домігся, щоб Ользі, життю якої тепер загрожує небезпека, надали охорону. Сподіваємося, що апеляцію прокурора буде задоволено або що підсудного візьмуть під варту у рамках справи про вбивство Вікторії Манкевич, яку зараз почав розглядати Солом'янський райсуд Києва.

Засідання суду у справі про вбивство Вікторії Манкевич відбудеться 15 грудня. «ФАКТИ» стежитимуть за розвитком подій.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що на Хмельниччині суд відправив за ґрати чоловіка, який з 14 років розбещував доньку та облив її сірчаною кислотою.

654

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter