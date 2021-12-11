Автобус зіштовхнувся із вантажівкою на Львівщині: багато постраждалих

На Львівщині увечері в п'ятницю, 10 грудня, поблизу села Верчани Стрийського району відбулось зіткнення автобуса Mercedes з вантажівкою Volvo.

Як повідомили в обласному управлінні ДСН, в громадському транспорті на момент зіткнення було 20 людей, з них семеро отримали травми, а водія автобуса затиснуло деформованими конструкціями. Для його деблокування довелося використати гідравлічне спорядження.

Після огляду потерпілих медиками з травмами різного ступеня важкості в Стрийську центральну районну лікарню було госпіталізовано 3 особи.

Всі обставини та причини події встановлюються.

Опубліковано фото.

Нагадаємо, 7 грудня на трасі в Чернігівському районі при зіткненні автобуса з вантажівкою загинули 13 людей. Водія вантажівки вже взяли під варту.

Фото ДСНС Львівської області

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