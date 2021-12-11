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Пролежав на підлозі три дні без води та їжі: під Києвом поліцейські врятували хворого старого

14:18 11 грудня 2021
Пролежав на підлозі три дні без води та їжі: під Києвом поліцейські врятували хворого старого

На Київщині поліцейські врятували немічного дідуся, якому раптово стало зле й він упав на підлогу, звідки не зміг підвестися. Оскільки ж чоловік мешкає сам, йому ніхто не прийшов на допомогу.

Як повідомили в поліції, до правоохоронців звернулася племінниця потерпілого, яка повідомила, що її родич давно не виходить на зв'язок, і просила з’ясувати, чи все добре.

За адресою прибули співробітники відділу реагування патрульної поліції Вишгородського районного управління поліції, які й виявили дідуся на підлозі в одній з кімнат.

За попередніми даними, 77-річний чоловік, який раніше переніс декілька інсультів, пролежав на підлозі три дні.

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали, чи зарахують пенсіонеру до трудового стажу догляд за людиною з інвалідністю.

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