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Події

Скандал на блокпосту у Краматорську отримав продовження: заступник голови МВС готує рапорт (відео інциденту)

21:07 11 грудня 2021
Гогілашвілі

Заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі після хамської поведінки на блокпосту у Краматорську вибачився за свій вчинок й заявив, що згоден з рішенням міністра Дениса Монастирського розпочати дисциплінарне провадження.

«Готую рапорт на ім'я міністра МВС і всіляко сприятиму його проведенню», — написав Гогілашвілі.

Нагадаємо, на блокпосту на Донеччині Гогілашвілі вчинив скандал через те, що поліцейські, які зупинили його машину, не впізнали його. Правоохоронці спочатку намагалися пояснити, чому зупинили автомобіль та розпочали перевірку документів. За словами одного з поліцейських, він ретельно перевіряв усі посвідчення, бо траплялися випадки з підробленими документами.

Заступник міністра обурився, що його не впізнали. Він почав загрожувати співробітникам правоохоронних органів та ображати їх.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський ініціював проведення дисциплінарного провадження щодо інциденту та пропонує уряду усунути Гогілашвілі з посади на час провадження.

Нагадаємо, у МВС Олександр Гогілашвілі курирує роботу з протидії наркоманії та наркозлочинності. На цій посаді він працював ще за міністра Арсена Авакова.

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