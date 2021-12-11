Під Запоріжжям зіткнулися два автомобілі: загинув молодий хлопець

У суботу, 11 грудня, у Мелітополі Запорізької області зіткнулися два легкові автомобілі. Внаслідок зіткнення на місці загинув 21-річний пасажир однієї з машин, інший пасажир з травмами госпіталізований до лікарні. Про це повідомили в обласному главку поліції.



Аварія сталася близько пів на другу ночі. Водій автомобіля Kia Ceed, рухаючись проспектом 50-річчя Перемоги у Мелітополі, на регульованому перехресті з вулицею Пушкіна зіткнувся з автомобілем Wolksvagen Passat, який рухався у попутному напрямку й виконував поворот ліворуч.

Внаслідок ДТП один пасажир автомобіля Kia Ceed, 21-річний хлопець, отримав тілесні ушкодження, від яких загинув на місці. Інший пасажир цього автомобіля, 36-річний чоловік, теж отримав тілесні ушкодження. Потерпілого доправили до місцевої лікарні.

На місці ДТП надали допомогу 29-річній жінці — водієві автомобіля Wolksvagen Passat.



За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження.

Нагадаємо, кілька днів тому у Чернігівській області сталася ДТП, внаслідок якої загинуло 13 людей та 6 отримали травми.



Фото https://zp.npu.gov.ua/

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