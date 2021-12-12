«Таємний покупець тваринного походження»: у Києві нахабна миша пробувала на смак штрудель прямо у вітрині кафе (відео)

У Києві в районі станції метро «Лісова» зухвала миша ласувала випічкою в одному з київських вуличних кафе.

Гризуна, який їв штрудель прямо у вітрині, побачили пильні перехожі.

Відео з'явилось на Telegram-каналі «Київ Оперативний».

«Таємний покупець тваринного походження пройшов усередину східної кухні Lazzat на „Лісовий“. Схоже, що покупець залишився задоволений штруделем з яблуком, хоча це, звичайно, його суб'єктивна думка» , — йдеться у повідомленні під відео.

При цьому продавець не робив жодних дій.

Раніше у Харкові у вітрині продуктового магазину помітили велику сіру мишу, яка з апетитом їла батон. А у Києві у вітрині столичного супермаркету кіт їв м'ясні делікатеси, які йому сподобалися.

214

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter