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Події

У смертельній ДТП під Дніпром загинув молодий чоловік та постраждали двоє дітей

13:08 12 грудня 2021
ДТП

У неділю, 12 грудня, на автодорозі Т-0412, між селами Бузівка та Ковпаківка Новомосковського району Дніпропетровської області сталася смертельна ДТП. Про це повідомили у ДСНС.

Аварія сталася близько першої ночі.

Рятувальники, які прибули до місця події, попередньо встановили, що під час руху водій легкового автомобіля Daewoo Lanos не впорався з керуванням, з'їхав на узбіччя й перекинувся.

Внаслідок ДТП загинув 29-річний чоловік та постраждали 2 дівчинки, 15-ти та 16-ти років. Постраждалих госпіталізували.

Співробітники поліції проводять слідчі дії щодо встановлення обставин події.

Нагадаємо, 11 грудня в ДТП у Мелітополі Запорізької області загинув 21-річний пасажир, ще одного чоловіка з травмами госпіталізовано до лікарні.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про масштабну смертельну аварію у Чернігівській області.

Фото https://www.dsns.gov.ua

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