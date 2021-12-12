У Харкові побили поліцейських натовпом: потерпілих ушпиталили, є затримані

В Харкові, де нещодавно мати у прямому ефірі побила свого маленького сина, стався зухвалий напад на працівників поліції. Про йдеться у повідомленні відділу комунікації поліції Харківської області.

«Екіпаж патрульної поліції прибув на виклик з приводу бійки у Київському районі. На місці події громадяни чинили спротив поліцейським. Сім зловмисників затримані, їм повідомлено про підозру у скоєнні злочину», — повідомили правоохоронці.

Так, 11 грудня близько 22:30 до поліції надійшло повідомлення про бійку громадян на вулиці Героїв праці. На виклик виїхав екіпаж патрульної поліції. На місці події знаходилась група осіб, які чинили спротив поліцейським і не реагували на законні вимоги правоохоронців.

«П'ять поліцейських отримали тілесні ушкодження, їх доставили до лікарні», — повідомили в поліції.

Було затримано сімох громадян віком від 19 до 50 років у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, їм повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Зловмисникам загрожує обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

Як повідомляє Telegram-канал «Харьков Life», інцидент стався на Журавльовці, де дві компанії хлопців випивали, а потім почали битися між собою.

«Коли патрульні намагалися розняти хуліганів, ті об’єдналися та сильно побили патрульних. Усіх п’ятьох шпиталізували у швидку», — йдеться у повідомленні каналу.

Як писали «ФАКТИ», раніше територіальне управління ДБР в Полтаві викрило організовану злочинну групу правоохоронців, яка протягом року орудувала на Дніпропетровщині. Очолював угруповання оперуповноважений одного з районних управлінь Нацполіціі в Дніпропетровській області, який привернув до «роботи» ще чотирьох колег. В одному з епізодів затриманому чоловікові наділи на голову поліетиленовий пакет і погрожували розправою, якщо той не заплатить 30 тисяч гривень.

Фото: Telegram-канал ТРУХА. Харьков

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