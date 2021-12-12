У центрі Києва провалився асфальт на проїжджій частині: відео, причина та як працює громадський транспорт

У центрі Києва на бульварі Тараса Шевченка ближче до Хрещатика провалився асфальт. На проїжджій частині утворилася вирва, заповнена водою, повідомляє КМДА. Автомобільні автореєстратори зафіксували момент, як асфальт провалюється під колесами.

Місце аварії оперативно огородили, обійшлося без потерпілих осіб та пошкодженого транспорту.

Наразі на місці провалу ведуться ремонтні роботи. Працівники «Київодоканалу» сподіваються, що завершать ліквідацію пошкодження до ранку 13 листопада.

У Київводоканалі повідомили, що під проїжджою частиною на бульварі Тараса Шевченка прорвало одну з водопровідних труб. Рух транспорту бульваром Шевченка у напрямку Хрещатика перекрито. Тролейбуси № 5, 7, 8, 17 прямують до вулиці Терещенківської, автобуси № 114, 118 відправлено в об'їзд через вул. Пушкінську.

Нагадаємо, у листопаді в Києві стався масштабний порив на водопроводі на Великій Кільцевій дорозі. Без води залишились мешканці трьох районів.

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