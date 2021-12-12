26.88 / 27.11 30.26 / 30.65
Київ: +1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Винесла сміття без паспорта: у Мелітополі судили жінку за порушення карантинних правил

18:41 12 грудня 2021
жінка сміття

Мешканка Мелітополя Запорізької області поплатилася за те, що вирушивши виносити сміття, не взяла із собою паспорт. Жінка натрапила на патруль, і перевіряючі склали протокол про перебування громадянки на вулиці під час карантину без необхідних документів. Про надто завзятих правоохоронці розповіла суддя міськрайонного суду Лілія Дараган на YouTube-каналі РІА «Мелітополь».

Суд у результаті вирішив не карати суворо порушницю. Судді дійшли висновку, що жінці буде достатньо усного попередження.

«Суд взяв до уваги, що не було суттєвої шкоди, — розповіла Дараган. — Ми враховуємо пропорційність стягнення (провині)… Ну, а тут де ж пропорційність: вийшла викинути сміття без документів — і 17 тисяч гривень штраф».

Нагадаємо, у «червоних» карантинних регіонах Нацполіція та Держпродспоживслужба періодично влаштовували рейди на ринках, в магазинах, інших закладах, перевіряючи наявність у персоналу ковідних сертифікатів. За недотримання вимог карантинних заходів для підприємців штраф становить 17−34 тис. гривень.

Фото https://ua.depositphotos.com/

339

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Василь Ломаченко

Крапку поставлено? Ломаченко зробив важливу заяву стосовно бою-реваншу з Лопесом

Нацбанк

Це провал: Нацбанк назвав винуватих у зриві податкової амністії в Україні

Салат «Кавказька полонянка» на Новий рік: блогерка Ольга Матвій поділилася рецептом ситної та смачної страви з цікавим поєднанням продуктів

Салат «Кавказька полонянка» на Новий рік: блогерка Ольга Матвій поділилася рецептом ситної та смачної страви з цікавим поєднанням продуктів

Кінець казки: Злата Огневич розлучилася з переможцем «Холостячки» та потрапила до психотерапевта

Кінець казки: Злата Огнєвич розлучилася з переможцем «Холостячки» та потрапила до психотерапевта

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.