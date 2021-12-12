Винесла сміття без паспорта: у Мелітополі судили жінку за порушення карантинних правил
Мешканка Мелітополя Запорізької області поплатилася за те, що вирушивши виносити сміття, не взяла із собою паспорт. Жінка натрапила на патруль, і перевіряючі склали протокол про перебування громадянки на вулиці під час карантину без необхідних документів. Про надто завзятих правоохоронці розповіла суддя міськрайонного суду Лілія Дараган на YouTube-каналі РІА «Мелітополь».
Суд у результаті вирішив не карати суворо порушницю. Судді дійшли висновку, що жінці буде достатньо усного попередження.
«Суд взяв до уваги, що не було суттєвої шкоди, — розповіла Дараган. — Ми враховуємо пропорційність стягнення (провині)… Ну, а тут де ж пропорційність: вийшла викинути сміття без документів — і 17 тисяч гривень штраф».
Нагадаємо, у «червоних» карантинних регіонах Нацполіція та Держпродспоживслужба періодично влаштовували рейди на ринках, в магазинах, інших закладах, перевіряючи наявність у персоналу ковідних сертифікатів. За недотримання вимог карантинних заходів для підприємців штраф становить 17−34 тис. гривень.
Фото https://ua.depositphotos.com/339
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