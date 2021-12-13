На Донбасі підірвався український військовий: уламки міни передадуть у міжнародні організації

На Донбасі російсько-окупаційні війська використовують не лише заборонене Мінськими угодами озброєння, а й пластикові міни, що перебувають під забороною згідно з міжнародними конвенціями.

Як повідомляють у командуванні операцією Об'єднаних сил, напередодні 49-річний лейтенант ЗСУ отримав мінно-вибухову травму і був евакуйований до шпиталю у стані середньої тяжкості.

«Як з'ясувалося під час огляду пораненого, противник на лінії вогневого зіткнення застосовує дистанційне мінування пластиковими мінами, забороненими міжнародними конвенціями через заподіяння значних страждань потерпілому як при вибуху на даному вибуховому пристрої, так і при вилученні осколків з тіла пораненого», — відзначили у командуванні ООС

Буде проведено розслідування, матеріали якого разом із уламками вибухового пристрою, витягнутими з тіла пораненого, будуть надані міжнародним наглядовим організаціям.

Нагадаємо, що 11 грудня в зоні ООС було поранено українського військовослужбовця .

Фото зі сторінки командування Медичними силами ЗСУ у соціальних мережах

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