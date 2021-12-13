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Події

Резонансна ДТП у Луцьку: 16-річного «гонщика» затримали (відео)

11:41 13 грудня 2021
ДТП у Луцьку

16-річний житель Луцька, який на проспекті Соборності збив пішоходів на переході та врізався у дерево, затриманий. Юнак перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Як повідомили у ГУНП у Волинській області, відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру. Санкція статті — від трьох до восьми років позбавлення волі.

Фото НПУ

У поліції зазначили, що намагаючись відірватися від патрульних, які його переслідували, водій Renault Megane промчав на червоне світло і в'їхав у людей, які переходили дорогу на регульованому пішохідному переході. Після цього він врізався у дерево та дорожній знак на перехресті з вулицею Чорновола.

«Волинські новини» виклали у мережу відео, на яке потрапив момент ДТП.

Видання зазначає, що неповнолітні знімали погоню і навіть встигли викласти відео у соціальні мережі.

«Після зіткнення неповнолітні водій та двоє пасажирів намагалися втекти з місця події, однак їх затримали поліцейські з громадянами», — зазначили у поліції. Встановлено, що водій та його пасажири навчаються на 1-му курсі вищого професійного училища Луцька, є місцевими жителями. Сім'ї винуватця ДТП та неповнолітніх пасажирів на обліку служби у справах дітей не перебувають.

Фото НПУ

Внаслідок ДТП постраждали шестеро людей: у реанімаційному відділенні перебуває 39-річна мешканка Луцька, її 5-річний син — в обласній лікарні; ще чотири жінки отримали забиття та переломи і після надання медичної допомоги не госпіталізувалися.

Слідство триває, поліція з'ясовує, хто дозволив юнакові сісти за кермо автівки.

Нагадаємо, що у листопаді у лікарні Луцька помер єпископ Олег Ведмеденко, якого напередодні на тротуарі збив п'яний водій.

Фото ГУНП у Волинській області

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