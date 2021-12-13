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Новорічна травма: у Львові медики врятували дитину, яка проковтнула лампочку з гірлянди

16:13 13 грудня 2021
Новорічна травма: у Львові медики врятували дитину, яка проковтнула лампочку з гірлянди

У Львові 4-річний малюк проковтнув світлодіодну лампочку з гірлянди і прикраса застрягла у бронхах. Це виявили медики львівського «Охматдиту», до яких звернулися занепокоєні батьки.

Сторонній предмет вдалося виявити за допомогою рентген-діагностики, після якої лікарі прийняли рішення про екстрене оперативне втручання.

За словами хірурга Олександра Колодія, у бронхах лампочка «розкрилася», і «вусики» під час дихання травмували слизову оболонку в області біфуркації трахеї.

«Там уже утворилися дрібні крововиливи. Я захопив вусики щипцями і завів їх у тубус бронхоскопа, щоб під час видалення не травмувати ними бронхи та трахею. Разом із тубусом дістав лампочку з бронху дитини», — розповів медик.

Сторонній предмет, який дістали з бронхів

Операція пройшла успішно і зараз хлопчика вже виписали додому.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині трирічна дитина засунула руку у включену пральну машинку під час віджиму, а в Кременчуці в реанімацію потрапив чотирирічний хлопчик, який проковтнув близько 60 пігулок.

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