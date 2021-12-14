Смертельна ДТП на Луганщині: маршрутка не втрималася на слизькій трасі (фото)

На Луганщині сталася чергова в Україні ДТП з маршруткою. Транспортний засіб потрапив в аварію в районі села Оріхове в Старобільському районі. Як повідомила в мережі прес-секретар поліції Луганської області Тетяна Погукай, пасажирський мікроавтобус занесло на слизькій дорозі і близько 6.40 він злетів з траси Чугуїв-Мілове.

В результаті один пасажир загинув, а водій та шестеро пасажирів отримали травми різного ступеня тяжкості.

Двоим пасажирам знадобилася госпіталізація, а ще двом медики надали допомогу на місці аварії.

Нагадаємо, аварії з маршутками в Україні трапляються чи не щодня. Наймасштабнішою із тих, що сталися за останні два тижні, стала аварія біля села Брусилів на Чернігівщині, в якій загинуло 13 людей.

Фото поліції Луганської області

107

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter