У місті Вишневе під Києвом силовики взяли штурмом чоловіка, який відкрив вогонь по людях

У Вишневому під Києвом внаслідок спецоперації поліція затримала озброєного злочинця. Про це у Facebook повідомив начальник обласного главку поліції Андрій Нєбитов.

Як виявилося, вдень озброєний чоловік кілька разів вистрілив у людей, а потім втік у квартиру багатоповерхового будинку.

Копи його затримали. Для цього довелося штурмувати квартиру та вирізати замок з вхідних дверей.

«Сьогодні о 12:00 невідомий чоловік зробив кілька пострілів у напрямку людей, після чого закрився в одній із квартир багатоповерхівки. Було терміново введено спецоперацію та проведено штурм квартири. Зловмисника затримали», — пише Нєбитов.

Нагадаємо, у Дніпрі затримали чоловіка, якого підозрюють у приготуванні до вбивства депутата обласної ради, перед офісом якого 8 грудня підірвали машину.

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