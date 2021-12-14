«Роботодавець"-негідник: у Чернігові чоловік наймав молодих дівчаток нібито прибирати будинок, а насправді ґвалтував їх на камеру

Чернігівська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо місцевого жителя за фактом зґвалтування щодо малолітньої дівчинки, вступу у статеві зносини з неповнолітньою та навмисного зберігання дитячої порнографії. Про це йдеться на сторінці відомства.

Під час слідства встановлено, що 56-річний чернігівець протягом кількох років, з 2018 по 2021 роки, вчинив низку статевих злочинів щодо дівчат віком від 13 до 20 років.

Слідство розкрило три епізоди зґвалтувань обвинуваченим потерпілих у віці 17−20 років, два епізоди вступу у статеві стосунки з 15-річною дівчиною, епізод вчинення насильницьких дій сексуального характеру щодо 13-річної дівчинки, а також факт умисного зберігання за місцем проживання дитячої порнографії.

Обвинувачений знайомився у Чернігові з дівчатами, які перебували у складних життєвих обставинах, та пропонував їм прибирати його будинок за гроші. Надалі чоловік пропонував вступити з ним в інтимні стосунки за гроші, а у разі відмови застосовував до жертв фізичний та психологічний примус. При цьому він приховано знімав факти наруги над дівчатами.

Під час обшуків у будинку обвинуваченого було вилучено комп'ютерну техніку та значну кількість відеоматеріалів.

Чоловіка затримали, з липня цього року він перебуває під вартою.

Судовий розгляд кримінального провадження здійснюватиме Деснянський районний суд Чернігова.

Обвинуваченому загрожує до 15 років або довічне ув'язнення.

Раніше у Чернігові затримали чоловіка, підозрюваного у зґвалтуванні 13-річної дівчинки.



А на Рівненщині засудили чоловіка за зґвалтування 12-річної дівчинки.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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