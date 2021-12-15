Назвали Тіна: у Харкові врятували кошеня, яке впало на рейки метро й провело там близько 15 годин

У Харкові врятували кошеня, яке впало на рейки на станції метро «Армійська», повідомляє vgorode.

Інцидент стався увечері 14 грудня. М'явкання кішки, яка стрибнула на рейки метрополітену, почули пасажири та працівники станції.

На місце викликали співробітників відділу поліції з обслуговування метрополітену та волонтерів служби «Порятунок тварин Харків».

Щоб витягнути кошеня на поверхню, у сачок насипали корму та з'єднали зі шваброю. Принада спрацювала — кошеня забігло у сачок, його витягли на платформу.

За інформацією волонтерів, кошеня знаходилося на рейках з 7 ранку. Як воно потрапило у метро — невідомо. Напругу з рейок метро можна було зняти лише о пів на першу ночі, коли метро закривається. Кошеня дістали о 23:30, воно провело на колії близько 15 години.

Наразі врятована тварина знаходиться у безпечному місці.

Зоозахисники на сторінці «Порятунок тварин Харків» опублікували фото милого кошеняти та шукають йому господарів.

Як вам Тіна з метрополітену? Шукаємо дім принцесі-воїну! Ласкава, бешкетна й грайлива. 3−4 місяці. Навчить вас хоробрості!, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, під час футбольного матчу Маямі (США) уболівальники врятували кота, який кігтями чіплявся за огорожу на великій висоті. Падіння тварини пом'якшив американський прапор, розтягнутий унизу групою футбольних фанатів.



Фото https://www.facebook.com/spt.kh/

445

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter