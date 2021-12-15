До Харківської міської клінічної лікарні у тяжкому стані доставили двох чоловіків, які постраждали під час вибуху.

Як повідомляють у ГУНП у Харківській області, НП сталася вранці у середу, 15 грудня, у селищі Коротич. Постраждалі перебувають у реанімації

«Поліцейські встановили, що на території будівельного майданчика стався вибух газового балона об'ємом 5 літрів. Внаслідок пригоди постраждали двоє охоронців. 43 та 64-річні чоловіки з термічними опіками доставлені до лікарні», — зазначили у поліції та додали, що вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.



Тим часом у надзвичайній службі «Суспільному» уточнили, що вибух стався на трасі Київ — Харків — Довжанський. «Це не приватний будинок і не будівельний майданчик, це — земельна ділянка на трасі. Там організація планує збудувати складські приміщення, вони обгородили цю ділянку. Напевно, люди грілися у вагончику, і це сталося», — зазначив голова місцевої громади Олег Чорнобай.

А директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта розповів про тяжкі травми, отримані постраждалими: «64 роки одному, він екскаваторник. Там до 60% опіків другого-третього ступеня: обличчя, руки та ноги. І 43-річний, там опіки першого-другого ступеня, теж гомілки, обличчя, руки — до 40%».

За словами начальника управління запобігання надзвичайним ситуаціям облуправління ДСНС Сергія Колосовського, на місці надзвичайної події, де на момент приїзду рятувальників ознак горіння не було, знайдено невеликий балон з газом для підігріву або приготування їжі. «Він не пошкоджений. Триває слідство», — додав він.

Нагадаємо, що днями в одному із сіл Донецької області прогримів вибух у приватному будинку — загинула жінка, двоє чоловіків постраждали.

Фото із сайту ГУ ДСНС у Харківській області

248

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter