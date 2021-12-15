У Харкові на Центральному ринку сталася стрілянина: є поранені

В Харкові, де вчора у метро врятували кошеня, у середу, 15 грудня, стріляли та поранили двох чоловіків. Інцидент стався на Центральному ринку, повідомляє Telegram-канал «Труха Харків».



Конфлікт, внаслідок якого постраждали двоє чоловіків, за інформацією «Трухи» стався нібито через те, що один чоловік прийшов на ринок, щоб купити дюбеля поштучно, але продавці його висміяли. Він повернувся додому, взяв два пістолети й повернувся до своїх кривдників. Стрілка звинувачують у хуліганстві.



До приїзду поліції чоловіка, що стріляв, затримали очевидці конфлікту. Зараз на місці стрілянини працюють медики та правоохоронці. За попередньою інформацією, постріл був зроблений з травматичної зброї.

У одного чоловіка куля пройшла по гомілці, у нього тільки забій. А у другого — потрапила у нагрудний мобільний телефон, у нього забій обличчя та грудної клітини, передає місцевий сайт KHARKIV Today.

Нагадаємо, у Вишневому під Києвом поліція затримала чоловіка, який з пістолета стріляв по людях. Мотиви його вчинку невідомі.

Фото https://t.me/truexanews/

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