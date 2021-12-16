На Луганщині зафіксовано невідведені «Гради» бойовиків: що відомо

Місія ОБСЄ, продовжуючи працювати на Донбасі, виявила на окупованих територіях невідведені системи «Град», про які раніше згадувала Conflict Intelligence Team. 21 установка залпового вогню забороненого калібру 122 мм знаходилася біля міста Хрустальний (колишній Красний Луч) у Луганській області. Про це йдеться у звіті ОБСЄ.

На невідведені «Гради» в ОРЛО натрапив патруль ОБСЄ, коли 14 грудня проводив огляд території. Того ж дня ще одна група спостерігачів виявила танк Т-64 біля села Тернове Донецької області.

Спостерігачі зазначають, що могли виявити і більше невідведеного озброєння, але не до всіх районів бойовики пускають місію ОБСЄ. Так, на блокпосту біля Олександрівського (колишнє село Рози Люксембург) Донецької області озброєний чоловік не пропустив патруль, відкрито зізнавшись, що поряд тривають «навчання з бойовою стрільбою». У результаті спостерігачі не змогли перевірити майданчики, де теоретично мало стояти відведене важке озброєння.

Така сама історія повторилася біля Новоазовська Донецької області. Шестеро бойовиків заявили, що у них якраз почалися навчання з бойовою стрільбою, а тому спостерігачі потрапити на територію не зможуть.

Нагадаємо, раніше безпілотники ОБСЄ зафіксували невідведені «Гради» біля населених пунктів на окупованій території.

Фото wikimedia.org

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