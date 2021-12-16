ДТП у Дніпрі на Новому мості: пасажирка померла на місці, водія 20 хвилин вирізали із салону

Близько другої години ночі у четвер, 16 грудня, у Дніпрі при в'їзді на Новий міст у смертельній ДТП загинула жінка, двоє людей постраждали.

Як повідомляють в обласному управлінні ДСНС, водій, ймовірно, не впорався з керуванням та врізався у відбійник, після чого машина перекинулася.

Фото ДСНС

Фото ДСНС

На місці події загинула жінка та постраждали 2 особи: водія (1985 року народження) госпіталізовано до Мечникова, а його пасажирку (2003 року народження) — до клінічної лікарні № 16. Дані загиблої встановлюються.

Фото ДСНС

Як уточнює «Інформатор», водія протягом 20 хвилин рятувальники вирізали з салону авто, він був непритомний. А 18-річна пасажирка була притомна і сиділа у поліцейській машині. У момент ДТП вона випала з машини.

Машина, що перекинулася на дах, перекрила пішохідну зону мосту.

Нагадаємо, що днями на Луганщині маршрутка не втрималася на слизькій дорозі та перекинулася — один пасажир загинув, а водій та шестеро пасажирів отримали травми різного ступеня тяжкості.

Фото ДСНС у Дніпропетровській області

347

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter