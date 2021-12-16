На Донеччині загинув депутат: що відомо про трагедію

У Селидовому Донецької області загинув депутат місцевої міськради, який випав із вікна на п'ятому поверсі на очах маленького сина.

Як повідомляють у Покровському районному управлінні поліції Донецької області, 35-річний депутат прийшов додому та вистрибнув із вікна квартири на п'ятому поверсі 15 грудня.

«Трагедія сталася на очах семирічного сина загиблого, котрий у цей момент знаходився вдома один. Наразі з дитиною працюють ювенальні поліцейські та психологи», — додали у поліції.

Вирішується питання щодо внесення інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою «Самогубствго». Поліція перевіряє всі версії події.

Тим часом на сайті міськради з'явилося повідомлення, в якому висловлюються співчуття рідним та близьким депутата міської ради, начальника відділу освіти Леоніда Осипова, який «15 грудня 2021 передчасно пішов з життя».

Нагадаємо, що нещодавно у Запоріжжі 16-річна дівчина наклала на себе руки, вистрибнувши із загального балкона на 9-му поверсі багатоповерхового будинку.

Фото ГУНП у Донецькій області

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