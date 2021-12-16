27.08 / 27.28 30.47 / 30.83
Київ: +3
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Непритомність у Раді: як нардепи рятували дівчину, що втратила свідомість (відео)

16:15 16 грудня 2021
Непритомність у Раді: як нардепи рятували дівчину, що втратила свідомість (відео)

У кулуарах Верховної Ради зомліла молода дівчина. Це сталося на другому поверсі будівлі парламенту, повідомляє PavlovskyNews.

Наголошується, що спочатку вона сиділа, а потім раптово сповзла на підлогу. Одним із перших до неї на допомогу прийшов депутат-медик — голова комітету здоров'я нації Михайло Радуцький, який після невідкладних дій запропонував напоїти дівчину солодким чаєм.

Незабаром вона прийшла до тями і попрямувала до медичного пункту Ради.

Вже відомо, що героїня інциденту — Олена Зель — є помічницею голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамії.

Нагадаємо, у жовтні прямо під час пленарного засідання зомліла народний депутат Ганна Скороход. Це сталося після повідомлення про смерть її цивільного чоловіка — народного депутата Антона Полякова.

736

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Андрій Задворний

Новий поворот: переможця «Холостячки», який покинув Злату Огневич, підозрюють у нетрадиційній орієнтації

Лорак

Розріз до талії та декольте до пупка: Ані Лорак «помстилася» нареченій Мурата, здивувавши сміливим концертним вбранням

Кабаєва

Аліна Кабаєва прийшла у прозорій сукні до Івана Урганта й розповіла про найганебнішу помилку у своїй кар'єрі

касовий апарат

Касові апарати для «ФОП» з 1 січня: як підприємцю зареєструвати РРО (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.