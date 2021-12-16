Непритомність у Раді: як нардепи рятували дівчину, що втратила свідомість (відео)

У кулуарах Верховної Ради зомліла молода дівчина. Це сталося на другому поверсі будівлі парламенту, повідомляє PavlovskyNews.

Наголошується, що спочатку вона сиділа, а потім раптово сповзла на підлогу. Одним із перших до неї на допомогу прийшов депутат-медик — голова комітету здоров'я нації Михайло Радуцький, який після невідкладних дій запропонував напоїти дівчину солодким чаєм.

Незабаром вона прийшла до тями і попрямувала до медичного пункту Ради.

Вже відомо, що героїня інциденту — Олена Зель — є помічницею голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамії.

Нагадаємо, у жовтні прямо під час пленарного засідання зомліла народний депутат Ганна Скороход. Це сталося після повідомлення про смерть її цивільного чоловіка — народного депутата Антона Полякова.

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