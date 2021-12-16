Тому що заважала: у Києві мати задушила дворічну дочку ременем

У Києві розслідують дітовбивство, яке з невідомої поки що причини скоїла 24-річна жінка. Вона затягнула на шиї дворічної малечі пояс для одягу.

Це сталося у будинку, де проживала родина.

«За попередніми даними, 24-річна жінка, перебуваючи в будинку за місцем проживання, завдала смерті своїй дворічній дитині. Медики, що прибули до квартири, констатували смерть дівчинки через задушення ременем для одягу», — йдеться у повідомленні міської прокуратури.

Правоохоронці затримали підозрювану і вона зізналася у скоєному.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманої про підозру за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального Кодексу України та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування, яке проводять слідчі Солом'янського районного відділку поліції, здійснюється за участю ювенальних прокурорів.

Нагадаємо, восени 2018 року киян потрясло подвійне вбивство дітей — мати втопила доньку та сина в озері біля будинку, у Дарницькому районі. Саму Катерину знайшли неподалік Чернігова у неадекватному стані. Спочатку вона сказала поліцейським, що її діти «пішли купатися на озеро», а потім все ж таки підтвердила, що втопила їх, «щоб врятувати від кінця світу». В результаті експертиза встановила, що в момент скоєння злочину жінка була неосудною через психічне захворювання.

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